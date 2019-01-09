الشيخ محمد بن راشد وولي عهده يكرمان محمد صلاح في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كان النجم المصري محمد صلاح، أحد الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وقد كرمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، وولي عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في دبي.

ونشر مكتب دبي الإعلامي صورا من اللحظات التي استقبل فيها الشيخ محمد وولي عهده، النجم المصري بقصر زعبيل في إمارة دبي، إذ كان أحد الفائزين بالجائزة.

ويأتي تكريم صلاح بعد يوم من فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي متفوقا على السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وحقق النجم المصري العديد من الإنجازات على المستوى الفردي خلال الموسم الماضي وقاد فريقه، ليفربول، لنهائي دوري أبطال أوروبا.