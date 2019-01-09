قطر تفوز على لبنان.. والسعودية تحافظ على صدارة المجموعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب القطري على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كاس آسيا 2019 في الإمارات، ليأتي في المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي.

فعلى أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، سجل المنتخب اللبناني هدفا في الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على أحد اللاعبين اللبنانيين، لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة رغم التفوق اللبناني فنيا.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب القطري هدف التقدم عبر اللاعب بسام الراوي، عند الدقيقة 65، قبل أن يضيف اللاعب المعز علي الهدف الثاني لقطر عند الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة وصل المنتخب القطري إلى نقطته الثالثة ليتساوى بالنقاط مع نظيره السعودي ويتخلف عنه بفارق الأهداف، بعد أن اكتسحت السعودية كوريا الشمالية برباعية نظيفة.