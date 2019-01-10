دبي، الإمارات العرية المتحدة (CNN)-- نجح منتخب النشامى الأردني، الخميس، في هزيمة نظيره السوري بهدفين دون رد، ليحجز مقعدا في دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الدقيقة 26 من عمر المباراة، تقدم المنتخب الأردني بهدفه الأول عن طريق لاعبه موسى التعميري.

وعزز طارق خطاب تفوق فريقه الأردني بهدف ثان في الدقيقة 43 من الشوط الأول. وكان منتخب النشامى حقق فوزه في مباراته الأولى أمام أستراليا، ليصبح رصيده بعد لقاء سوريا 6 نقاط.

وتوقف رصيد المنتخب السوري عند نقطة بعد تعادله أمام المنتخب الفلسطيني في أول لقاء من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ووفقا لحساب الديوان الملكي الأردني عبر موقع "تويتر"، فقد تابع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين مباراة بلادهما مع سوريا، وذلك باستضافتهما "عامل الوطن" خالد الشوملي.