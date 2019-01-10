كأس آسيا.. الإمارات تحقق فوزها الأول بثنائية في شباك الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكن المنتخب الإماراتي من تحقيق فوزه الأول في منافسات كأس آسيا لكرة القدم المقامة على أرضه، الخميس، وذلك بتغلبه على نظيره الهندي بهدفين دون رد.

وأقيمت مباراة الإمارات والهند في ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور مجموعات كأس آسيا.

وحققت الإمارات هدفها الأول بواسطة لاعبها خلفان مبارك قبل 4 دقائق من عمر الشوط الأول للمباراة، بينما كان الأبيض على موعد مع الهدف الثاني عن طريق علي مبخوت قبل وداع اللقاء بنحو دقيقتين من الوقت الأصلي.

وكانت الإمارات استهلت مشوارها بالتعادل أمام البحرين في المباراة الافتتاحية، لتحصد 4 نقاط بعد جولتين من مشوارها في البطولة.