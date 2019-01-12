العراق يهزم اليمن ويضمن التأهل رفقة إيران في كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز المنتخب العراقي على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، ليضمن "أسود الرافدين" التأهل إلى الدور المقبل في البطولة رفقة إيران.

فعلى أرضية ملعب الشارقة الدولي، تقدم المنتخب العراقي عند الدقيقة 11 عبر المتألق في هذه البطولة مهند علي، قبل أن يضيف بشار رسن الهدف الثاني عند الدقيقة 19 لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للعراق.

وفي الشوط الثاني، هدأ إيقاع المباراة، حتى الوقت بدل الضائع، حين نجح المنتخب العراقي في تسجيل الهدف الثالث عبر علاء عباس عند الدقيقة 91، لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة لـ"أسود الرافدين".

وبهذا الفوز، وصل العراق إلى النقطة السادسة ليرافق إيران إلى دور الـ16 من كأس آسيا، في حين بقي المنتخب اليمني دون رصيد من النقاط لينتظر مواجهة فيتنام في المباراة الأخيرة في هذه المجموعة، إذ يبقى له أمل التأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث..