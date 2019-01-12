محمد صلاح يقود ليفربول لفوز "ثمين" على برايتون

نشر ، 12 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد النجم المصري محمد صلاح ناديه، ليفربول، لتحقيق فوز هام على برايتون ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب فالمر انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل صلاح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، حافظ "الريدز" على صدارتهم للدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصولهم للنفطة 57، متفوقين بفارق 7 نقاط عن الوصيف، مانشستر سيتي، مع تبقي مباراة مؤجلة للأخير.

بدوره، وصل النجم المصري إلى هدفه رقم 14 في "البريميرليغ" ليتقاسم مع الإنجليزي هاري كين صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.