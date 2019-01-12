السعودية تتغلب على لبنان وتتأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب السعودي على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين، ليضمن "الأخضر" التأهل إلى الدور المقبل من كأس آسيا 2019 في الإمارات.

فعلى أرضية ملعب آل مكتوم في نادي النصر، تقدم المنتخب السعودي عند الدقيقة 12 عبر فهد المولد، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني عزز حسين المقهوي تقدم "الأخضر" بالهدف الثاني عند الدقيقة 66، ليحافظ المنتخب السعودي على النتيجة حتى النهاية وتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لصالحه.

وبهذه النتيجة بلغ المنتخب السعودي الدور المقبل في البطولة الآسيوية، برصيد 6 نقاط، في حين بقي لبنان دون رصيد من النقاط، لينتظر مباراته القادمة أمام كوريا الشمالية.