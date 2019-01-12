دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجاب رجل الأعمال المصري البارز، نجيب ساويرس، على سؤال لأحد متابعيه عن سبب بروز لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة على حساب غيره من اللاعبين الذين يفوقونه في السجل التاريخي.

ورأى أحد متابعي ساويرس أن تاريخ لاعبي الأهلي السابقين عماد متعب وعصام الحضر أكبر من تاريخ أبوتريكة وألمح إلى أن سبب بروز أبوتريكة هو ترويج جماعة الإخوان المسلمين.

رد رجل الأعمال المصري على متابعه قائلا: "أنا مش إخواني ومبطبلش وأبوتريكة ظاهر لأنه أبوتريكة.. أفضل لاعب في الأهلي في زمنه وفي أخلاقه حتى لو إخواني".

ويعد أبوتريكة أحد رموز الأهلي عبر التاريخ بفضل ما قدمه من عطاءات للنادي الأحمر، كما أنه تميز بحسن سلوكه وأخلاقه داخل وخارج الملعب.