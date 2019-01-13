جدل حول الحكم.. اليابان تفوز على عُمان وتضمن التأهل إلى دور الـ16

نشر الأحد ، 13 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب العُماني أمام نظيره الياباني بهدف نظيف، لتلحق اليابان بركب المتأهلين إلى دور الـ16 في حين ستنتظر عُمان حجز مقعد لها في الدور المقبل خلال الجولة المقبلة.

فعلى أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية، تحصل المنتخب الياباني على ركلة جزاء مشكوك في صحتها، ترجمها اللاعب جينكي هاراغوتشي، عند الدقيقة 26 إلى هدف المباراة الوحيد.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، سنحت فرصة للتسجيل لمنتخب السلطنة لكن الكرة ارتدت من يد لاعب ياباني داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب العُماني، ليثير جدلا كبيرا.

انتهت المباراة على هدف هاراغوتشي بعد أن فشلت عُمان في تسجيل هدف التعادل طيلة دقائق الشوط الثاني رغم سيل الفرص السانحة للتسجيل.

وبهذه النتيجة تصدرت اليابان المجموعة السادسة والأخيرة برصيد 6 نقاط لتضمن التأهل إلى الدور المقبل، في حين بقيت عُمان دون رصيد من النقاط، لتنتظر حتى الجولة المقبلة والتي ستواجه فيها تركمنستان من أجل حجز مقعد لها في دور الـ16.