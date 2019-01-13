قطر تكتسح كوريا الشمالية وتلتحق بالسعودية إلى دور الـ16 من كأس آسيا

نشر الأحد ، 13 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح المنتخب القطري نظيره الكوري الشمالي بسداسية نظيفة، ليحتل صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن السعودية ويرافقها إلى الدور المقبل.

فعلى أرضية ملعب خليفة بن زايد في مدينة العين، تقدم المنتخب القطري عند الدقيقة التاسعة عبر المعز علي، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 11، ويسجل خوخي بوعلام الهدف الثالث لقطر عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجلت قطر الهدف الرابع عبر المعز علي عند الدقيقة 55، وسجل اللاعب نفسه الهدف الخامس عند الدقيقة 66 وأضاف عبد الكريم حسن الهدف السادس عند الدقيقة 68.

وبهذا الفوز لحق المنتخب القطري بنظيره السعودي إلى دور الـ16 من كأس آسيا، واحتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن "الأخضر" السعودي، مع تبقي مباراة ستجمع الفريقين.

بدوره تصدر المعز علي قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، بعد أن سجل أول "سوبر هاتريك" في البطولة الآسيوية، متفوقا على الإيراني سردار أزمون.