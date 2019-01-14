صفقة "مدوية" والأهلي والزمالك ومصير بيراميدز.. تركي آل الشيخ يكشف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل العرض الذي تلقاه لبيع النادي والذي رفضه في النهاية.

وأوضح تركي آل الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" المصرية الخاصة، الأحد: "تلقيت عرضا مغريا لبيع بيراميدز، وشعرت أنه من الصعب الاستغناء على النادي مهما كانت الإغراءات المالية حبا في مصر وكرة القدم والتزاما بدوري كرئيس للاتحاد العربي، والفيديو المؤثر الذي شاهدته، للاعبي ومسؤولي النادي فهم يعرفون قيمة قميصهم".

وأعلن تركي آل الشيخ عن قرب انضمام "صفقة مدوية" لبيراميدز، مؤكدا "بقاء" لاعب الفريق كينو في صفوف الفريق، دون أن يكشف عن اسم اللاعب الجديد.

ولفت إلى أنه سيزور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور "بصفته الشخصية"، مضيفا أنه "يتشرف" بالتواجد في النادي الأبيض. وتعليقا على الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأهلي، قال: "أنا بعيد عن أخبار النادي الأهلي".