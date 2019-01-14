علاء مبارك بعد فوز قطر على مصر: "حاجة تفور الدم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "حاجة تفور الدم".. بهذه الكلمات علَّق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على خسارة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره القطري، الأحد، في منافسات كأس العالم المقامة بالدنمارك.

وأوضح علاء مبارك، في حسابه على موقع "تويتر": "حاجة تفور الدم، مباراة منتخب مصر وقطر في بطولة العالم لكرة اليد والتي فاز فيها منتخب قطر علي منتخبنا، هارد لاك لمنتخبنا ومطلوب التركيز في المباريات القادمة وعودة الروح القتالية؛ حتى نتمكن إن شاء الله من الصعود إلى الأدوار التالية.كل التوفيق لمنتخبنا".

ونجح المنتخب القطري لكرة اليد في الفوز على نظيره المصري بنتيجة 28-23، وهي الهزيمة الثانية التي يتلقاها "الفراعنة" خلال منافسات البطولة.

وبهذه النتيجة استطاعت قطر أن تحقق فوزها الأول على مصر خلال منافسات كأس العالم لكرة اليد، فقد نجح المصريون في الفوز على القطريين عام 2005 بنتيجة 31-29.

وبعدها حقق المنتخب المصري الفوز بنتيجة 24-35، كما تمكن من التغلب على قطر في 2017 بنتيجة 20-22.