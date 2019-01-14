البحرين تخطف تأهلا "قاتلا" من الهند وتقصيها من كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف المنتخب البحريني بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا في الدقائق القاتلة، خلال مباراته مع الهند، ليقصي الفريق الهندي ويبلغ الدور المقبل، في الوقت الذي تعادلت فيه الإمارات مع تايلاند ليتأهل الفريقان.

فعلى أرضية ملعب الشارقة الدولي، بقيت النتيجة سلبية بين البحرين والهند حتى الدقيقة 90 حين تحصل المنتخب البحريني على ركلة جزاء ترجمها جمال راشد إلى هدف التأهل لمنتخب بلاده.

أما في المباراة الثانية، فتقدم المنتخب الإماراتي على نظيره التايلاندي عند الدقيقة السابعة عبر علي مبخوت، قبل أن تتعادل تايلاند عبر ثايتفان عند الدقيقة 41.

وبهاتين النتيجتين، احتلت الإمارات المركز الأول في المجموعة برصيد 5 نقاط مقابل 4 نقاط للبحرين التي احتلت المركز الثاني بفارق الأهداف عن تايلاند، وودعت الهند البطولة بثلاث نقاط.