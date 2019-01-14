تداول فيديو لمشجع صيني يساند العراق ويهتف بـ"العربية"

نشر الاثنين ، 14 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول ناشطون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشجع صيني وهو يقوم بتشجيع العراق في كأس آسيا 2019.

وظهر المشجع الصيني في الفيديو هو يقول: "أنا من الصين، صيني أصلي، وأتكلم عراقي، واليوم أنا جئت إلى هنا لأشجع فريق العراق"، وطلب منه المراسل أن يتحدث بالصيني ليفعل ذلك.

وراح المشجع الصيني يشجع المنتخب العراقي ويغني أهازيج الجماهير العراقية رفقة بقية المشجعين في محيط الملعب، ومن المرجح أن تكون هذه المقابلة قد تمت بعد مباراة العراق واليمن.

وكان "أسود الرافدين" قد تغلبوا على فيتنام واليمن ليضمنوا التأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا 2019 والذي تستضيفه الإمارات، وتبقى مباراة واحدة للعراق أمام إيران في دور المجموعات لتحديد متصدر المجموعة.

يذكر أنه لا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل