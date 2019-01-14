ما هي قصة أول فريق كرة قدم لذوي الشلل الدماغي بمصر؟

رياضة
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ما هي قصة أول فريق كرة قدم لذوي الشلل الدماغي بمصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حلم داعب مُخيلتهم، حتى اجتمعوا سوياً تحت مظلة فريق واحد، هدفهم رسم البسمة على وجه من توقف عن الحلم لأنه بنظر المجتمع مختلف.. فلم تعد الأحلام عبارة عن قصص يرويها الأشخاص الذين يعانون من الشلل الدماغي، وإنما باتت حقيقة على صفحات الأمل والتفاؤل.

ما هي قصة أول فريق كرة قدم لذوي الشلل الدماغي بمصر؟

وبدأ مؤسس فريق كرة القدم لذوي الشلل الدماغي، عبدالله عصام، بجمع بعض المعلومات عن اللعبة عبر الإنترنت، حتى لاحظ أنها وُجدت منذ العام 1985، الأمر الذي لم يمنع عصام، المصاب أيضاً بالشلل، من تأسيس فريقه الخاص في مصر.

ما هي قصة أول فريق كرة قدم لذوي الشلل الدماغي بمصر؟

وبعد أن جمع مؤسس الفريق اللاعبين عبر منصة "الفيسبوك"، لاحظ إقبالاً "مبهراً" لذوي الشلل الدماغي. وفي حديث عصام مع موقع CNN بالعربية، عبر عن حُلمه قائلاً: "أتمنى أن تنتشر هذه اللعبة في مصر، خاصة أن حوالي 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة، يعانون من قلة الفرص".

ما هي قصة أول فريق كرة قدم لذوي الشلل الدماغي بمصر؟

واليوم، يبلغ عدد اللاعبين حوالي 17 شخصاً، وجميعهم من أعمار متقاربة. ويُعد هذا الفريق بمثابة فرصة لإبراز مهارات اللاعبين على أرض الملعب، فضلاً عن قدرتهم على نقل هذا النجاح إلى مجالات أخرى.

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Posted by ‎كرة القدم لذوي الشلل الدماغي‎ on Friday, May 4, 2018

ولا يقتصر حلم الفريق على حدود الملعب الذي يلتقي اللاعبون فيه يوم الجمعة من كل أسبوع، بل يطمح الفريق أيضاً أن تكون له بصمة واضحة من خلال تمثيله في البطولات الإقليمية والدولية.

ما هي قصة أول فريق كرة قدم لذوي الشلل الدماغي بمصر؟

ويُشار، إلى أن هذا الفريق هو الأول من نوعه في مصر. وحتى الآن، لا يوجد فريق خاص بالنساء اللواتي يعانين من الشلل الدماغي في مصر، وهذا ما يسعى الفريق إلى تحقيقه في المستقبل القريب.

  • غزل صلاح
    غزل صلاح
    محررة

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