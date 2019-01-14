الاتحاد السعودي يوزع تذاكر مجانية لمباراة قطر في كأس آسيا

نشر الاثنين ، 14 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربةي المتحدة (CNN) – بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوزيع التذاكر المجانية على الجماهير السعودية لمباراة قطر، التي ستكون الأخيرة لـ"الأخضر" في دور المجموعات لكأس آسيا 2019.

ونشر ت وكالة الأنباء السعودية (واس) صورا لتوزيع التذاكر المجانية على الجمهور السعودي للمباراة المرتقبة والتي ستلعب على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وتتصدر قطر فرق المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن السعودية بعد أن جمع المنتخبان 6 نقاط من انتصارين لكل منهما على كوريا الشمالية ولبنان.

وستحدد المباراة الأخيرة هوية متصدر المجموعة وهو الأمر الذي يتنازع عليه الفريقان المتألقان حتى الآن في البطولة الآسيوية.