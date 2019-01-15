دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقدم النادي الأهلي المصري بطلب لرئيس مجلس النواب من أجل إخضاع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، للتحقيق بعد "التجاوزات الفجة" التي صدرت منه في وسائل الإعلام بحق الفريق الأحمر.

وقال نادي في بيان نشره الثلاثاء، إنه قدم مذكرة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منصور، وإخضاعه للتحقيق بعد التجاوزات "الفجة" التي صدرت منه في وسائل الإعلام تجاه الأهلي وإدارته وجماهيره.

وأشار فريق القلعة الحمراء في بيانه إلى أنه كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، لكن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها حمته، وشدد النادي على أن الوضع حاليا يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة بسبب الاتهامات "الكاذبة" التي وجهها منصور بحق النادي الأهلي.

وأكد النادي المصري العريق أن مستنداته المالية والإدارية جاهزة للاطلاع عليها من جميع الجهات الرقابية في مصر، وأشار إلى أن هذه المستندات تؤكد أن إدارة الأهلي تعمل بشفافية لمصلحة النادي والبلد.

وطالب الأهلي رئيس مجلس النواب بإخضاع رئيس الزمالك للتحقيق من أجل الحفاظ على استقرار الوسط الرياضي في مصر قبيل استضافة بطولة كأس أمم الأفريقية.