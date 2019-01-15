بعد الصافرة.. تعرف على تقييم منتخبك بكأس آسيا 2019 حتى الآن

دبي، الإمارات العربية (CNN)-- بهدف أسترالي قاتل، فشل المنتخب السوري في لقائه الأخير بمنافسات كأس آسيا لكرة القدم المقامة في الإمارات، الثلاثاء، إذ لم يستطع التأهل إلى الدور الثاني بعد الخسارة بنتيجة 3/ 2، فيما أبقى المنتخب الفلسطيني على آماله في الصعود بعد التعادل السلبي أمام الأردن في المجموعة الثانية.

وحل المنتخب السوري في المركز الرابع بعد نتيجته الأخيرة أمام أستراليا التي تقدمت في الشوط الأول بهدف لأوير مابيل في الدقيقة 41.

لكن المنتخب السوري استطاع تعديل نتيجة اللقاء مباشرة عن طريق عمر خريبين، لتعود أستراليا متقدمة في الشوط الثاني بواسطة كريستوفر إيكونوميديس في الدقيقة 54.

ليعيد عمر السومة آمال منتخب سوريا مجددا بالتسجيل في شباك أستراليا بالدقيقة 80 عبر ضربة جزاء، ليرد بعدها الأسترالي عزيز بيهيتش بتسديدة صاروخية قاتلة في الوقت بدل الضائع، ليؤكد خروج السوريين من مضمار المنافسات ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ16.

وفي نفس المجموعة، انتهت مباراة فلسطين والأردن بالتعادل السلبي، ما يعني أن المنتخب الأول لا يزال لديه الأمل في الصعود لدور الـ16 مع صعوبة تحقق الحلم وسط المنافسات القائمة في بقية المجموعات.

وبهذه النتيجة جاءت أستراليا في المركز الثاني خلف الأردن، فيما احتلت فلسطين المركز الثالث وخلفها سوريا بالمركز الرابع.