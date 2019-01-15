اللقطات الأولى لوصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل يوفنتوس الإيطالي إلى مدينة جدة السعودية، مساء الإثنين، رفقة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخوض مباراة السوبر أمام ميلان، الأربعاء.

وحط النجم البرتغالي للمرة الأولى في زيارة علنية للمملكة العربية السعودية، إذ ستشاهده الجماهير السعودية لأول مرة على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

ويخوض ميلان واليوفي مباراة السوبر، للمرة الأولى على الأراضي السعودية، بعد أن أقيمت النسخة الماضية بين يوفنتوس ولاتسيو على أرضية ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية، روما.

وأقيم السوبر الإيطالي خارج إيطاليا في عدة مناسبات، إذ سبق للصين أن استضافت هذه المباراة، وكذلك الحال مع قطر، إذ لعب اللقاء على أرضية ملعب نادي السد عام 2014.