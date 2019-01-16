أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – يعتزم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اتخاذ إجراء قانونيا بحق سيدة ادعت أنها كانت صديقته سابقا، خلال مقابلة أجراها معها محامي كاثرين مايورغا، التي تهمته باغتصابها عام 2009.

وقال محامي رونالدو في بيان نشره الأربعاء إن النجم البرتغالي سيتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد سيدة ادعت أنها أقامت معه علاقة سابقا.

وكان محامي مايورغا قد ذكر أنه سيتم التواصل مع جازمن لينارد، كشخص بشأن قضية اتهام رونالدو باغتصاب موكلته في أحد فنادق لاس فيغاس الأمريكية عام 2009.

وجاء في بيان محامي النجم البرتغالي: "لا يذكر السيد رونالدو أنه التقى بالسيدة لينارد قبل 10 أعوام مطلقا، ولم تجمعه بها علاقة ولم يكن هناك تواصل بينهما خلال آخر 18 شهرا كما تقول السيدة لينارد، أو في وقت آخر"، على حد تعبيره.