دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استنكرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا 2019 ما قاله معلق قنوات beIN Sports القطرية، خلال مباراة العراق وإيران عن عدم وجود جماهير قطرية لدعم منتخبها في الإمارات، مشيرة إلى أنه خالف قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما ذكرت أن ما قاله "يتنافى مع الواقع".

وقالت اللجنة الإعلامية في بيان لها إنه تستنكر ما جاء على لسان المعلق الذي أقحم السياسة بالرياضة خلال مباراة العراق وإيران، الخميس، وأشارت إلى أنه قام بذلك بخرق قوانين ولوائح الفيفا ومبادئ اللجنة الأولمبية.

وأضافت اللجنة في بيانها أن ما قاله المعلق عن عدم وجود جماهير قطرية في الإمارات لدعم منتخبها "يتنافى مع الواقع"، ودعمت ذلك بما وصفته بـ"شهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري".

ولفتت اللجنة الإعلامية إلى أن الوفد الإعلامي القطري أكد لوكالة الأنباء الفرنسية "عدم وجود أية مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة".

وأشارت اللجنة إلى أنها وفرت جميع التسهيلات لدخول جماهير كل الدول "المحبة للسلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها"، على حد تعبيرها.