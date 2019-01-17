رونالدو يحسم السوبر الإيطالي ليوفنتوس أمام ميلان في جدة

نشر الأربعاء ، 16 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في حسم أولى بطولات فريقه يوفنتوس الموسم الجاري، الأربعاء، بعدما منحه الفوز على ميلان في كأس السوبر الإيطالي خلال المباراة التي استضافتها مدينة جدة السعودية.

وبهذا الفوز بات رصيد يوفنتوس من لقب السوبر الإيطالي 8 ليتوج بالرقم القياسي بفارق لقب عن منافسه ميلان.

وتفوق يوفنتوس برأسية لرونالدو أمام ميلان دون رد في ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية، وذلك في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

اللقاء المثير شهد إلغاء هدفين لصالح يوفنتوس كانا بتوقيع بليز ماتويدي وباولو ديبالا بداعي التسلل، بينما تم طرد فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان.

وجاء قرار الطرد بعد تدخل حكم الفيديو الذي أكد أن كيسي تعامل بقوة على قدم إيمري كان.