أرسنال يهزم تشيلسي ويستعيد مركزه من مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب أرسنال على نظيره تشيلسي بهدفين نظيفين في "ديربي لندن"، ليستعيد المركز الخامس من مانشستر يونايتد ويتفوق عليه بفارق الأهداف.

فعلى أرضية ملعب "الإمارات"، تقدم أرسنال عند الدقيقة 14 عبر الإنجليزي أليكساندر لاكازيت، قبل أن يضيف مواطنه لوران كوشيلني الهدف الثاني عند الدقيقة 39.

لم ينجح تشيلسي في تعويض ما فاته، خلال دقائق الشوط الثاني، في حين كان أرسنال قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة، لكن المباراة انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز وصل "الغانرز" إلى النقطة رقم 44 ليستعيدوا المركز الخامس من مانشستر يونايتد الذي كان قد خطف هذا المركز بعد فوزه على برايتون بهدفين مقابل هدف وحيد، في حين تجمد رصيد تشيلسي عن النقطة 47 في المركز الرابع.