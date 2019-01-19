دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسدل الستار على دور المجموعات من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات، الخميس، وشهد هذا الدور العديد من المفاجآت والمشاهد التي تستحق التوقف والتأمل، نستعرض أبرزها فيما يلي.

روح رياضية بين السعودية وقطر

كان يتخوف قطاع كبير من الجماهير المتابعة لكأس آسيا من مباراة الفريقين، خشية من أن تشهد مشاحنات بين اللاعبين بسبب ما تشهده علاقات السعودية وقطر من تدهور على الصعيد السياسي فيما يعرف بـ"الأزمة الخليجية"، لكن للاعبين كان رأي آخر.

شهد اللقاء الي أقيم على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، روحا رياضية عالية بين لاعبي المنتخبين، إذ تصافحوا قبل بداية المباراة بكل ود وتعاملوا ضمن الإطار الرياضي داخل أرضية الملعب، وربما كان المشهد الأبرز في المباراة، المصافحة والابتسامات بين فهد المولد وعبد الكريم حسن قبل بداية اللقاء.

بطاقة صفراء تقصي لبنان

أقصي المنتخب اللبناني من الدور الأول للبطولة، بسبب بطاقة صفراء تلقاها روبير ملكي في المباراة الأخيرة أمام كوريا الشمالية، وذلك بعد أن وصل عدد إنذارات منتخب الأرز إلى 6 بطاقات مقابل 5 لمنافسه على بطاقة التأهل، فيتنام، بعد أن تعادل المنتخبان بالنقاط والأهداف.

وتلقى اللاعب محمد حيدر بطاقة صفراء أخرى في نهاية اللقاء، لترتفع حصيلة لبنان من البطاقات إلى 7 ويودع البطولة بسبب ما يعرف بـقواعد "اللعب النظيف".

قرغيزستان وتأهل تاريخي

حقق المنتخب القرغيزي إنجازا غير مسبوق بعد أن وصل إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية في أول مشاركة له بكأس آسيا، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

وجاء منتخب قرغيزستان كثالث المجموعة الثالثة بعد أن حصد 3 نقاط من 3 مباريات، إثر خسارته من كوريا الجنوبية والصين وفوزه على الفلبين.

عُمان تتأهل رغم أخطاء الحكام

واجه المنتخب العُماني أخطاء تحكيمية فادحة خلال مباراته الأولى في البطولة أمام اليابان والتي انتهت بهدف نظيف للأخير، قبل أن يخسر أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد ويتفوق على تركمنستان بثلاثية مقابل هدف في المباراة الأخيرة.

وكان حكم مباراة اليابان وعُمان قد احتسب ركلة جزاء "مشكوك في صحتها" للمنتخب الياباني، وتغاضى عن أخرى واضحة للسلطنة لتفوز اليابان بالمباراة.