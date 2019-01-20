للمرة الثالثة.. الأردن يودع كأس آسيا من الدور الثاني

نشر الأحد ، 20 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع المنتخب الأردني بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، بعد أن خسر بركلات الترجيح إثر التعادل مع فيتنام بهدف لمثله في دور الـ16 من البطولة.

قدم المنتخب الأردني شوطا أولا جيدا نسبيا، ونجح بتسجيل الهدف الأول عبر بهاء عبد الرحمن عند الدقيقة 39، كما تألق عامر شفيع بصد عدد من الكرات الخطرة على مرمى "النشامى".

وفي الشوط الثاني، تراجع مستوى الأردن وتحسن أداء فيتنام التي نجحت بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 51 عبر كونغ نغوين، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الأشواط الأصلية.

لم تتغير النتيجة في الشوطين الإضافيين، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي تغلب فيها المنتخب الفيتنامي على الأردن بـ5 ركلات مقابل ركلتين، لتصل فيتنام إلى ربع نهائي كأس آسيا.

وانتهى مشوار الأردن في البطولة من الدور الثاني للمرة الثالثة، وهو الدور الذي أصبح عقدة للمنتخب الأردني في البطولة الآسيوية، وسينتظر منتخب فيتنام الفائز من مباراة السعودية واليابان في ربع النهائي.