عُمان تودع كأس آسيا.. وإيران تضرب موعدا مع الصين

نشر الأحد ، 20 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب الإيراني على نظيره العُماني بهدفين نظيفين ليقصيه من كأس آسيا 2019 في الإمارات، ويضرب موعدا مع الصين في ربع النهائي.

فعلى أرضية ملعب "محمد بن زايد" في أبوظبي، تحصل المنتخب العُماني على ركلة جزاء عند الثانية الـ56، لكن أحمد مبارك (كانو) أهدرها، لتشكل نقطة تحول في المباراة.

سجل المنتخب الإيراني هدفه الأول عند الدقيقة 32 عبر علي رضا، قبل أن يضيف أشكان دي جاكا الهدف الثاني عند الدقيقة 41 من علامة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، شن منتخب السلطنة بعض الهجمات الخجولة على مرمى إيران لكنه لم ينجح بالتسجيل، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين للمنتخب الإيراني.

وودع المنتخب العُماني البطولة من دورالـ16 لكأس آسيا، في حين وصل المنتخب الإيراني لربع النهائي ليضرب موعدا مع الصين التي تغلبت بدورها على تايلاند بهدفين مقابل هدف وحيد.