تركي آل الشيخ يعلن انضمام عمر خريبين إلى بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس هيئة الترفيه، عن انضمام اللاعب السوري عمر خريبين من نادي الهلال السعودي إلى صفوف نادي "بيراميدز" المصري.

وقال تركي آل الشيخ، الذي يمتلك نادي بيراميدز، عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك... عمر خريبين معنا"، مضيفا أنه ما زال هناك صفقات أخرى قادمة، كما نشر صورة لعمر خريبين يرتدي فيها قميص نادي بيراميدز.

وأكد نادي الهلال السعودي انضمام خريبين إلى صفوف بيراميدز، وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه "بناء على رغبة المحترف السوري عمر خربين، وقعت إدارة النادي اتفاقية إعارته إلى نادي بيراميدز المصري لمدة 6 أشهر".

وجاء الإعلان عن صفقة النجم السوري عمر خريبين قبيل المباراة المقررة، الخميس المقبل، بين نادي بيراميدز والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري. وطالب تركي آل الشيخ لاعبي بيراميدز بالفوز على الزمالك بـ"ثلاثة أهداف على الأقل".