السعودية تودع كأس آسيا من دور الـ16 واليابان تواجه فيتنام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا، بعد أن خسر بهدف نظيف أمام اليابان في دور الـ16، ليصبح ثالث فريق عربي يغادر البطولة من هذا الدور.

فعلى أرضية ملعب الشارقة الدولي، قدم المنتخب السعودي شوطا أولا مميزا، لكن اليابان استغلت ركنية سجلت منها الهدف الأول عند الدقيقة 20 عبر تاكيهيرو تامياسو، لينتهي الشوط بهدف نظيف لليابان.

وفي الشوط الثاني كان "الأخضر" قريبا من تسجيل هدف التعادل في أكثر من مناسبة لكنه فشل في ذلك ليودع البطولة من دور الـ16.

وضرب المنتخب الياباني موعدا مع نظيره الفيتنامي في الدور ربع النهائي، بعد أن أقصت فيتنام الأردن، مساء الأحد من دور الـ16.