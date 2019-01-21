الإمارات تهزم قرغيزستان "بصعوبة" وتضرب موعدا مع أستراليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب الإماراتي على منتخب قرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعبر إلى الدور ربع النهائي ويضرب موعدا مع أستراليا.

تقدم المنتخب الإماراتي عند الدقيقة 15 عبر خميس إسماعيل، قبل أن تتعادل قرغيزستان عند الدقيقة 26 عبر ميرلان ميرزيف، لينتهي الشوط الأول بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، تقدمت الإمارات مجددا عبر علي مبخوت عند الدقيقة 64، لكن الفريق القرغيزي نجح بالعودة في اللقاء بهدف التعادل في الوقت القاتل، الدقيقة 91، عبر تورسونالي روستاموف، لتذهب المباراة للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح البديل، احمد خليل، بترجمة ركلة جزاء إلى هدف لمنتخب بلاده عند الدقيقة 103، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف إماراتية مقابل هدف لقرغيزستان.

وسيلعب المنتخب الإماراتي مع نظيره الأسترالي في الدور المقبل، بعد أن فازت على أوزبكستان بركلات الترجيح ووصلت إلى هذا الدور.