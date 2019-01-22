لندن، بريطانيا (CNN) – نشر نادي كارديف سيتي الويلزي بيانا بشأن اختفاء لاعبه الأرجنتيني الجديد، إيميليانو سالا، عبر فيه عن صدمته من اختفاء الطائرة التي كان اللاعب على متنها، وأعلن إلغاء تمرين الثلاثاء تضامنا مع سالا.

وجاء في بيان النادي الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز: "نعبر عن صدمتنا الشديدة من الأنباء التي تحدثت عن اختفاء الطائرة، كنا ننتظر أن يصل إيميليانو الليلة الماضية إلى كارديف، وكان يجب أن يبدأ اليوم بالتدرب معنا".

وأضاف كارديف في بيانه: "مالكنا، تان سير فينسنت تان، ورئيس مجلس الإدارة، مهمت دلمان، يشعران بالأسى بسبب الحادثة".

وأضاف النادي في بيانه: "أول شيء قمنا به هذا الصباح، هو إلغاء الحصص التدريبية، لأن أفكار اللاعبين والإدارة والعاملين، والنادي بأكمله مع إيميليانو وقائد الطائرة".

وتابع كارديف بيانه قائلا: "نود نحن كارديف أن نشكر جماهيرنا وعائلة كرة القدم عامة لدعمهم في هذا الوقت الصعب"، وأضاف قائلا: "نواصل الصلاة من أجل سماع أخبار إيجابية".

واختفت طائرة اللاعب الأرجنتيني بعد أن كان في طريقه من فرنسا إلى كارديف، عاصمة ويلز، الإثنين، بعد انضمامه إلى كارديف سيتي مؤخرا قادما من نادي نانت الفرنسي.