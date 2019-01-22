محمد صلاح يثير التكهنات بتغريدة "مبهمة".. فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار النجم المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، التكهنات والتساؤلات بعد نشره تغريدة مبهمة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الثلاثاء.

ونشر صلاح تغريدة جاء فيها: "قرار 2019: حان وقت التواصل، الحقيقي"، على حد تعبيره.

أثارت تغريدة صلاح التكهنات بقرب انتقاله إلى ناد آخر، ورأى البعض أن ما يعنيه في هذه التغريدة هو أنه سيفسح المجال أمام التواصل مع بقية الأندية.

وتألق النجم المصري مؤخرا مع ليفربول وذلك بعد أن قاده لتحقيق العديد من الانتصارات المتتالية ووصل لهدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي منذ بداية مشاركاته مع تشيلسي.