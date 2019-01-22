نشر الثلاثاء ، 22 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتفال جماهير عُمان مع لاعبي قطر بعد المباراة، وتوجه اللاعب القطري، بسام الراوي، بالشكر للجماهير العُمانية بعد المباراة.

وأثار احتفال الجماهير العُمانية مع لاعبي قطر بعد الفوز على السعودية، الخميس الماضي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغرابا كبيرا من جانب الجماهير السعودية,

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتفال بعض جماهير عُمان مع لاعبي المنتخب القطري بعد المباراة التي انتهت بهدف نظيف لقطر.

يذكر أنه لا يمكن لـCNN أن تتأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ى

من جانبه، الراوي في تصريحات بعد المباراة لقناة beIN Sports القطرية إنه يشكر الجماهير العٌمانية على دعمها، إذ احتفل قطاع من الجماهير العُمانية مع لاعبي قطر بعد نهاية المباراة.