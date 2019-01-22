البحرين تلحق بركب المغادرين.. وكوريا الجنوبية إلى ربع النهائي

نشر الثلاثاء ، 22 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع المنتخب البحريني بطولة كأس آسيا من دور الـ16 بعد أن خسر بهدفين مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية أمام كوريا الجنوبية.

فعلى أرضية ملعب راشد في مدينة دبي، تقدم المنتخب الكوري عند الدقيقة 43 عبر هوانغ هي تشان، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لكوريا الجنوبية.

وفي الشوط الثاني، خطف المنتخب البحريني هدف التعادل عبر محمد الرميحي عند الدقيقة 77، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل المنتخب الكوري الهدف الثاني عبر كيم جين سو، وحافظ الكوريون على تقدمهم حتى صافرة النهاية، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، لصالح كوريا الجنوبية.

وسينتظر المنتخب الكوري الجنوبي الفائز من المباراة الأخيرة في دور الـ16، بين قطر والعراق، التي ستلعب في وقت لاحق الثلاثاء.