دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أنه من الأطفال الذين يحبون التحرك باستمرار، إلا أن ابن الـ 15 عاماً لا يستطيع المشي.. الأمر الذي جعله يصنع عالماً صغيراً خاصاً به، يعيش فيه أجمل لحظات حياته برفقة عائلته.

ولطالما أراد ريو، الذي يعاني من خلل نادر في الكروموسوم، أن يُشارك بسباقات الماراثون مع عائلته. ولم يبق هذا الطموح مجرد حلم، إذ قرر والده البريطاني، نيك واتسون، أن يعيش ابنه الصغير هذه المغامرة الجديدة.

وقبل 4 أعوام، شارك الثنائي بماراثون يشمل رياضات السباحة، والركض، وقيادة الدراجات. وفي نهاية السابق، التفت ريو إلى والده، قائلاً "أبي.. أريد المزيد!".

وإذا روادتك الأسئلة حول كيفية مشاركة "الملاك" الصغير بسباقات قد تطول مسافاتها، فإن ريو يجلس في كرسي مصمم خصيصاً للمشاركة في سباقات الجري، بحيث يدفعه والده من الخلف. ويجلس أيضاً في عربة مثبتة على دراجة تسحبه خلفها في سباقات الدراجات، وفي قارب الكاياك للمشاركة في السباقات المائية.

ويعود سبب تسمية عائلة واتسون بـ "Team Angel Wolf"، أي "فريق الملاك الذئب" نسبة إلى ريو المُلقب بالـ "ملاك"، وابنة نيك الأخرى، تيا، التي تركض تماماً مثل الذئب الصغير وتشبهه بروحها الحرة.

وشاركت العائلة في سباقات عديدة، منها سباق "السبارتان" وتحدي الوحل. وفي السنوات الأخيرة، لاحظ نيك أن مهارات ابنه في التواصل كانت تتطور، مما جعله أكثر استجابة مع الآخرين.

#TeamAngelWolf Races & Activites Summary 2018 There are #TeamAngelWolf mission messages: 1. To encourage awareness, acceptance, inclusion, integration and equality of people with disabilities within our community. 2. To inspire the community to take responsibility of their own health (physical/nutritional/environmental/self health). 3. To instigate the importance of teamwork and family. 4. To motivate individuals to recognise that anything is possible and to use that belief to make a difference in the world. To help with this vision to create a more healthier, kinder, inclusive global community, #TeamAngelWolf did LOTS in the year of 2018, including: - 57 races/events (all including Rio and many including other children with disabilities) - Corporate Inspiration Talks - School Inspiration Talks - Free inclusive community activates (#CommunityTriTogether #TogetherWeCan #BeachBlast ) This is a video of part what we did in 2018, a collage of some of the races/events we participated in! We hope that the video gives you some inspiration for 2019 ... to be more inclusive, healthier, embrace family & teamwork and to believe that anything is possible & go make a difference! Thank you for all the support that you all gave us in 2018 ... we have big plans for 2019, watch out! THANK YOU to our #sponsors that have made this all possible: Toyota UAE The Sustainable City The National Health Insurance Co. - Daman LINKVIVA Events. Exhibitions. Conferences Panzani Lifco Alrawabi Omnicom Media Group-Middle East North Africa OMD UAE Resolution MENA PHD Media Morgan Lewis 2XU Grit+Tonic Sport in Life LOOK Cycle Revolution Cycles Dubai Posted by Team Angel Wolf on Sunday, January 6, 2019

وفي حديث نيك مع موقع CNN بالعربية، قال إن "السباق هو عالم ريو الصغير، فكلما زادت سرعتنا، كبرت بسمة وفرحة ابني الصغير".

ولم يعتمد ريو على السباقات التي كانت تجريها عائلته فحسب، وإنما استطاع أن يُنجز أول تراياثلون بمفرده، في مارس/ آذار عام 2018. إذ سبح بقارب الكاياك لمسافة 200 متر، وقاد "الملاك" الصغير كيلومترين بدراجته، وأخيراً ركض بمساعدة والدته لمسافة 250 متراً.

وبعد أن أدركت عائلة واتسون ما تحمله كلمة "الشمولية" من أهمية، قررت بدورها أن تُطلق حملة تحت اسم "Together we can"، أي "معاً نستطيع"، حتى يتمكن الجميع من الانضمام والمشاركة في هذه المنظمة غير الربحية.

وبدءاً من 10 فبراير/ شباط هذا العام، وتحديداً في مدينة الفجيرة، سيجري الفريق 7 سباقات في مدن مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل رياضات السباحة، والركض، وقيادة الدراجة الهوائية. وأوضح نيك أنه قد لا يلاحظ بعض أولياء الأمور قدرات أطفالهم، لذا يأمل أن تُساعد هذه النشاطات الرياضية في توعية الناس حول ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلهام الجميع بتحمل مسؤولية صحتهم الجسدية.