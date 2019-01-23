برشلونة يتعاقد مع نجم هولندي شاب.. فكم بلغت قيمة الصفقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصل برشلونة على خدمات اللاعب الهولندي فرانكي دي يونغ، بعد صراع مع عدد من الأندية الكبرى في أوروبا.

ونشر النادي الكتالوني تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر رحب فيها باللاعب الهولندي الشاب ووعد أياكس (فريقه السابق) بالحفاظ عليه.

وأعلن النادي الكتالوني قيمة الصفقة التي وصلت إلى 75 مليون يورو و11 مليون يورو إضافية، بعقد يمتد إلى 5 مواسم قادمة، أي لموسم 2023/2024، على أن ينضم في يوليو/تموز المقبل للفريق.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 21 عاما من أبرز المواهب الشابة في القارة العجوز، ويعد من أفضل اللاعبين بقراء الملعب وصنع الفرص للمهاجمين.