خلفان يغرد عن منتخب قطر ولاعبيه: من كل العالم ما عدا قطر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن لابي المنتخب القطري لكرة القدم من جميع انحاء العالم ما عدا قطر، لافتا إلى أن هذا "مكمن الروعة والإبداع العالمي"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الجميل في المنتخب القطري ان الذين يلعبون فيه من جميع انحاء العالم ما عدا قطر وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي في هذا المنتخب".

وفي تغريدة منفصلة، قال خلفان عن فوز قطر على العراق ببطولة كأس آسيا: "فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر انجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية".

وكان اللاعب القطري العراقي الأصل، بسام الراوي، نجح بتسجيل هدف الفوز لقطر أمام العراق من كرة ثابتة عند الدقيقة 62، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية رغم المحاولات العديدة للتعديل من جانب المنتخب العراقي.

ويذكر أن المنتخب القطري سيواجه نظيره الكوري الجنوبي في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019.