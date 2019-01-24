إيران تفوز على الصين بثلاثية نظيفة وتستعد لمواجهة اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مباراة كان فيها المنتخب الإيراني مسيطرا، نجح الإيرانيون في تخطي المنتخب الصيني والفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليكون ثاني المتأهلين اليوم الخميس إلى نصف نهائي كأس آسيا.

وسجل أهداف المنتخب الإيراني كل من مهدي تريمي في الدقيقة 18، وسردار ازمون في الدقيقة 31، وكريم أنصاري فرد في الدقيقة الإضافية الأولى من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على استاد محمد بن زايد، سيطرة واضحة للمنتخب الإيراني على مجريات اللعب، فيما بدا المنتخب الصيني ضعيفا من الناحية الدفاعية.

وبهذا الفوز، سيواجه المنتخب الإيراني نظيره الياباني، بعد فوز الأخير اليوم في المباراة أمام فيتنام.