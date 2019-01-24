اليابان تفوز على فيتنام وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت اليابان فوزا بهدف واحد مقابل لا شيء على المنتخب الفيتنامي في المباراة التي أقيمت على استاد راشد آل مكتوم في دبي الخميس، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا.

وسجل اللاعب الياباني ريتسو دوان الهدف في الدقيقة 57 من المباراة من خلال ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح الفريق الياباني.

وبهذا يكون المنتخب الياباني أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، ليلعب مع المنتخب الفائز في مباراة الصين وإيران مساء الخميس.

وكان المنتخب الياباني قد تأهل إلى هذا الدور بعد أن احتل صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط، ومن ثم تغلب على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل في دور الـ16.