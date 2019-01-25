الكشف عن سبب اختفاء محمد صلاح عن مواقع التواصل.. فما هو؟

نشر الجمعة ، 25 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت شركة DHL الألمانية عن سبب اختفاء النجم المصري محمد صلاح عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، فجر الأربعاء.

ونشرت الشركة الأربعاء تغريدة بعد إغلاق صلاح جميع حساباته على مواقع التواصل قالت فيها: "لقد وصلنا إلى محمد صلاح ويمكننا إيصالكم إليه".

وبشكل مفاجئ الجمعة، ظهر النجم المصري مجددا عبر مواقع التواصل وعادت جميع حساباته للعمل مجددا، وقد نشر صورة تظهره إلى جانب صندوق للشركة الألمانية.

وبعد أن عاد صلاح إلى متابعيه ومحبيه عبر "السوشال ميديا"، نشرت DHL الصورة التي شاركها النجم المصري مع متابعيه وكتبت فوقها: "أهلا بك من جديد محمد صلاح، لقد حان وقت التواصل".

وداء في آخر تغريدة نشرها النجم المصري قبل أن يقوم بإغلاق حساباته: "قرار 2019: حان وقت التواصل الحقيقي"، على حد تعبيره.