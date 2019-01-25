محمد صلاح يعيد تفعيل حساباته على الـ"سوشال ميديا".. وإليكم أول ما نشره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد نجم نادي ليفربول، المصري، محمد صلاح، تفعيل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك وانستغرام، وذلك بعد إغلاقهما عثب تغريدة أثارت جدلا عن "التواصل الحقيقي".

ونشر صلاح بأول تفاعل له على حساباته بعد الإغلاق، صورة له أمام طرد "DHL" دون كتابة أي تعليق على الصورة التي نشرها أيضا على حسابه بفيسبوك وانستغرام.

ويذكر أن صلاح أغلق حساباته بعد تغريدة، مساء الثلاثاء، قال فيها: "قرار 2019: حان وقت التواصل الحقيقي". وأثارت تغريدة صلاح وقت نشرها تكنهات متابعيه، إذ فسرها البعض على أنه قد يغادر نادي ليفربول.

03:39 الأسباب "المحتملة" لانفصال محمد صلاح عن وسائل التواصل

ويقيم فريق ليفربول حاليا معسكرا تدريبيا في إمارة دبي، مستغلا فترة العطلة الشتوية بالدوري الإنجليزي. وفي آخر مباراة قبل العطلة سجل صلاح هدفين في مرمى كريستال بالاس ليصل إلى هدفه الخمسين بالدوري الإنجليزي.