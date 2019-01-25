دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون عبر موقع تويتر، صورا ومقاطع فيديو لعدد من الجماهير العُمانية التي ساندت منتخب قطر في مباراته أمام نظيره الكوري الجنوبي، في ربع نهائي كأس آسيا، والتي وصل من خلالها المنتخب القطري إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وتداول مغردون مقاطع فيديو أظهرت احتفال جماهير عُمانية مع لاعبي قطر للمباراة الثالثة على التوالي، بعد مواجهتي السعودية في الدور الأول والعراق في الدور الثاني.

وظهر أحد المشجعين في أحد مقاطع الفيديو وهو يوجه رسالة إلى شخص قطري لم تتضح هويته، بينما كانت بقية الجماهير تغني وتحتفل مع القطريين.

وكان المنتخب القطري قد فاز على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية، لتبلغ قطر المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه.