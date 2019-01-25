دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل المنتخب القطري إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي، بهدف نظيف.

فعلى أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الجانبين، وكان شوطا حذرا التزم فيه لاعبو الفريقين بتعليمات المدربين.

وفي الشوط الثاني، شكل المنتخب القطري خطورة في عدة محاولات على مرمى كوريا لكنه فشل في التسجيل حتى الدقيقة 78 عبر لاعب نادي الغرافة عبد العزيز حاتم، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لقطر.

وبهذا الفوز، وصل المنتخب القطري إلى المربع الذهبي في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، لينتظر الفائز من أستراليا والإمارات اللذان سيلعبان في وقت لاحق الجمعة.

يذكر أن قطر ستفتقد عددا من لاعبيها بسبب البطاقات الصفراء، وأبرزهم بسام الراوي، الذي سيغيب عن المباراة المقبلة.