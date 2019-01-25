الإمارات "تثأر" من أستراليا وتضرب موعدا مع قطر في نصف النهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بلغ المنتخب الإماراتي نصف نهائي كأس آسيا 2019، بعد الفوز على نظيره الأسترالي بهدف نظيف، ليضرب موعدا مع قطر في المربع الذهبي.

فعلى أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، إذ نجحت الإمارات بالصمود أمام الهجمات الأسترالية وشكلت خطورة في أكثر من مناسبة على مرمى الخصم.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 68 حين خطف علي مبخوت هدف المباراة الوحيد بعد هفوة من الدفاع الأسترالي، ليذهب بمنتخب بلاده إلى نصف النهائي.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب الإماراتي موعدا مع نظيره القطري في نصف النهائي، ليكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي، إذ ستلعب إيراني مع اليابان في المباراة الأخرى.

وثأرت الإمارات من أستراليا بعد أن أقصتها من الدور نصف النهائي في كأس آسيا 2015 والذي استضافته أستراليا.