أرقام تبرز "عقدة" في مواجهات الإمارات وقطر عبر التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه المنتخب الإماراتي نظيره القطري في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 والمقامة في الإمارات، الثلاثاء، نستعرض بعض الأرقام التي تتعلق بهذه المباراة المصيرية.

تاريخيا

يعود أول لقاء بين المنتخبين إلى عام 1972، في خليجي 2 والذي استضافته السعودية، وضمت تلك البطولة 4 منتخبات هي الكويت والإمارات والسعودية وقطر، وفاز المنتخب الكويتي باللقب بفارق الأهداف عن السعودية، وجاءت الإمارات ثالثا بعد فوزها على قطر بهدف نظيف.

أما آخر لقاء جمع المنتخبين فيعود للنسخة الماضية من كأس آسيا، والتي أقيمت في أستراليا وذلك ضمن دور المجموعات، وفازت الإمارات برباعية مقابل هدف وحيد.

عقدة قطر منذ 17 عاما

تسعى قطر في مباراة الثلاثاء لكسر عقدة بدأت عام 2002، حين حقق المنتخب القطر آخر فوز على الإمارات، وذلك في خليجي 15 في السعودية، وفازت قطر حينها بهدفين نظيفين.

أرقام في البطولة

يمتلك المنتخب القطري الهجوم الأقوى في النسخة الحالية من البطولة إلى جانب إيران، بعد أن سجل كل منهما 12 هدفا، كما أنه يمتلك الدفاع الأقوى إلى جانب المنتخب الإيراني كذلك، إذ لم يتلق أي منهما أهدافا حتى الدور نصف النهائي.

أرقام فردية

يتصدر القطري المعز علي ترتيب هدافي هذه البطولة بـ7 أهداف ليبتعد عن اٌرب ملاحقيه بفارق 3 أهداف، في حين أن هداف الإمارات في النسخة الحالية هو علي مبحوت بـ4 أهداف.

الفريقان في هذا الدور

لم يسبق للمنتخب القطري أن وصل إلى هذا الدور من البطولة الآسيوية، في حين أن هذا هو الوصول الرابع للإمارات إلى المربع الذهبي.