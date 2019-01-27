دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تستعد كل من الإمارات وقطر لخوض مباراة الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2019، الثلاثاء، لأول مرة في تاريخ البطولة، وقبل أن تنطلق صافرة الحكم بيومين، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات من جماهير المنتخبين نظرا للظروف السياسية المحيطة بهذا اللقاء، فكيف يمكن أن تؤثر "السوشال ميديا" على ما يمكن ان تراه الجماهير في أرضية الملعب.

وسط تحذيرات من المشاحنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تنتظر جماهير الفريقين حتى بداية المباراة لتبدأ بإطلاق عبارات تشجيع ودعم لمنتخبها، لا تخلو من الأبعاد السياسية، بسبب الظروف الراهنة.

تأثير هذه الحملات عبر مواقع التواصل وعبر بعض القنوات الفضائية قد ينتقل إلى المدرجات وربما إلى أرضية الملعب ودكة بدلاء الفريقين، لذلك بدأت التحذيرات من مخاطر ما يجري.

نشرت شرطة أبوظبي تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى التحلي بالأخلاق الرياضية والتشجيع بأسلوب حضاري داخل وخارج الملعب، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التغريد السلبي، متمنين للجميع الاستمتاع بمشاهدة المباراة".

تعتبر هذه الأمور اعتيادية في كرة القدم، إذ تحدث هذه المشاحنات عادة قبل أي مباراة تحمل أبعادا تتجاوز حدود الرياضة، وما تقوم به المنتخبات والأندية في مثل هذه الحالة هو إبعاد لاعبيها قدر الأماكن عن مواقع التواصل كي لا ينتقل هذا الشحن إلى داخل أرضية الملعب ما قد يؤدي لوقوع اشتباك بين اللاعبين.