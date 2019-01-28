هجوم على ممثلة في بوليوود لوصفها لاعب أرسنال بـ"الغوريلا".. فكيف ردت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – واجهت الممثلة الهندية، إيشا غوبتا، هجوما حادا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصفت لاعب أرسنال النيجيري، أليكس إيوبي بـ"الغوريلا".

فبعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، الجمعة، نشرت غوبتا صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، لمحادثة عبر تطبيق وتساب بينها وبين شخصا آخر وصفت فيها إيوبي بالـ"غوريلا".

وقامت الممثلة الهندية بحذف الصورة بعد أن تعرض لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت عبر صفحتها على موقع تويتر: "لقد كنا غاضبين خلال اللقاء، أعتذر لأني لم أدرك أنها قد تؤخذ على نحو عنصري، لقد كنت أضحك حينها على نتيجة المباراة، وقد كنت ضحية للعنصرية في الماضي، ولكن هذا أمر لا أفتخر به، لقد أخطأت، أعتذر".

وعرفت الممثلة الهندية بحبها لأرسنال وقد توجدت في عدد من اللقاءات بملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن، كما أنها عُرفت قبل فترة بعلاقتها مع لاعب الفريق، الإسباني بييرين، وقد ساهمت بعرض القميص الجديد للفريق.

يذكر أن أرسنال كان قد خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد أحد أشد خصومه، مانشستر يونايتد.