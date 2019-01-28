مديح متبادل بين مدربي الإمارات وقطر قبل المباراة المرتقبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف مدرب منتخب الإمارات، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المنتخب القطري بـ"القوي والمنظم" لكنه عبر عن ثقته بقدرة فريقه على تجاوز خصمه في مباراة نصف نهائي كأس آسيا، الثلاثاء، في الوقت الذي قال فيه الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب قطر، إن الإمارات تمتلك مواهب يمكنها صناعة الفارق.

وقال زاكيروني: "من الصحيح القول إننا واجهنا صعوبات في مباريات دور المجموعات، وفي دور الـ16 كذلك"، وأضاف قائلا: "لكننا تطورنا وقدمنا مستوى جيدا أمام أستراليا في المباراة الأخيرة، لذلك فأنا واثق من أننا نستطيع هزيمة قطر بأداء جيد".

وتابع المدرب الإيطالي قائلا: "قطر فريق قوي ومنظم، فهو لم يتلق أي هدف، قاموا بعمل جيد ليس فقط هنا ولكن في 2018 كذلك، يجب أن نتحلى بالتركيز العالي لنتأهل للنهائي".

بالمقابل، قال سانشيز: "أعتقد أن أحد العوامل الأساسية لوصولنا إلى هذا الدور هو أن اللاعبين تعاملوا بشكل جيد مع الضغط، فهناك ضغوطات في كل بطولة لأنك يجب أن تحقق النتائج المرجوة".

وأضاف المدرب الإسباني قائلا: "النقطة الأساسية بالنسبة لنا هي أن جميع اللاعبين ينتظرون أن يلعبوا من أجل مساعدة الفريق في هذه المرحلة، أنا واثق بأن اللاعبين الأساسيين سيقدمون أداء جيدا أمام فريق قوي ومنظم ويمتلك مواهب قادرة على صناعة الفارق".

يذكر أن الفريقين سيلتقيان على أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة، أبوظبي، الثلاثاء، ليواجه الفائز منهما المنتخب الياباني في المباراة النهائية.