دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جردت اللجنة البارالمبية ماليزيا من حق استضافة بطولة السباحة البارالمبية العالمية والتي كان من المقرر أن تقام في أغسطس/آب المقبل، بعد أن رفضت ماليزيا استقبال الرياضيين الإسرائيليين المشاركين، ورحب وزير الخارجية البريطاني بقرار اللجنة مشيرا إلى أنه لا يجب منع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة بأي بطولة.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها جردت ماليزيا من حق استضافة البطولة بعد أن فشلت في تقديم ضمانات بمشاركة الرياضيين الإسرائيليين كغيرهم، وعزف النشيد الإسرائيلي ورفع العلم خلال البطولة.

وقال رئيس اللجنة: "يجب أن تكون جميع بطولات العالم مفتوحة أمام جميع الرياضيين المخولين والدول للتنافس بحرية ودون تفرقة، وعندما تقوم دولة مستضيفة برفض مشاركة بعض الرياضيين، من جنسية معينة، لأسباب سياسية، فنجد أنفسانا مجبورين على البحث عن مستضيف آخر".

وأكد رئيس اللجنة أن الألعاب البارالمبية يجب أن تجمع الأطراف لا أن تقصيهم، وأكد أن لو حدث الموقف نفسه مع دولة أخرى لتعاملت اللجنة بنفس الطريقة.

وأكد الرئيس أن الحكومة الماليزية قد تغيرت منذ أن منحت ماليزيا حق استضافة البطولة، وشدد على ضرورة فصل الرياضة عن السياسة، وعبر عن أسفه لعدم السماح للرياضيين الإسرائيليين بالتنافس في ماليزيا.

من جانبه علق هانت على قرار اللجنة قائلا: "اللجنة على حق تماما، لقد كنا فخورين باستضافة الفريق الإسرائيلي هنا في لندن عام 2012 إلى جانب دول أخرى لا تتفق مع إسرائيل، لكن إحداث تقارب بين الدول هو السحر في البطولات الأولمبية والبارالمبية"، وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: "لا يجب منع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في أي بطولة".

وكان رئيس الوزراء الماليزي قد أكد أن بلاده ترفض استقبال الرياضيين الإسرائيليين، وفقا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام قبل أيام.