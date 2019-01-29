قطر تفوز على الإمارات وتواجه اليابان في نهائي كأس آسيا

نشر الثلاثاء ، 29 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق المنتخب القطري فوزا كبيرا على المنتخب الإماراتي بأربعة أهداف نظيفة في نصف نهائي بطولة كأس آسيا، ليقابل المنتخب الياباني في نهائي البطولة الجمعة المقبل.

وسجل أهداف المباراة كل من بوعلام خوخي في الدقيقة 22، والمعز علي في الدقيقة 37، وحسن الهيدوس في الدقيقة 80، وألحقها حميد إسماعيل في الدقيقة الإضافية الثالثة من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد اللاعب الإماراتي محمد إسماعيل أحمد إسماعيل، ليستكمل المنتخب الإماراتي الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها منتخب قطر إلى نهائيات كأس آسيا.