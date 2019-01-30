مشاهدات من "قلب الحدث" في مباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة خلال مباراة الدور نصف النهائي لكأس آسيا 2019، ليضرب موعدا مع اليابان في النهائي، CNN كانت في قلب الحدث، وهذه بعض المشاهد التي عايشناها في ملعب محمد بن زايد، الثلاثاء.

حضور جماهيري لافت

حضرت الجماهير الإماراتية بكثافة قل نظيرها إلى أرضية الملعب، إذ حضر أكثر من 38 مشجع الغالبية الساحقة منهم من جماهير الإمارات، امتلأت معظم مدرجات الملعب، وخطفت جماهير الإمارات الأضواء بتشجيعها لمنتخب بلادها طيلة دقائق المباراة رغم التأخر بهدفين في الشوط الأول.

النشيد القطري

دوت صافرات الاستهجان في ملعب اللقاء، عند عزف النشيد القطري، في حين كانت جماهير الإمارات تغني نشيدها بصوت واحد صدح في كل أرجاء الملعب، وكان ذلك المشهد الأول.

الشحن في أرضية الملعب

دخل اللاعبون بحالة شحن عالية إلى أرضية الملعب، وشهدت المباراة مناوشات بين بعض لاعبي المنتخبين، وإن حضرت بعض اللقطات التي تنم عن الروح الرياضية خلال اللقاء خصوصا بين أكرم عفيف وبندر الأحبابي، ولكن الشحن أسفر في نهاية الأمر عن طرد مدافع الإمارات إسماعيل أحمد بعد ضربه لاعب قطر بمرفق اليد.

رمي القوارير والأحذية

قام قطاع من الجماهير بقذف بعض الأحذية وقوارير المياه على أرضية الملعب عند احتفال لاعبي قطر بالهدف الثالث الذي سجله حسن الهيدوس، الذي كان يحتفل أمام الجماهير الإماراتية، الأمر الذي اعتبره قطاع من الجماهير استفزازا، فكانت ردة الفعل بهذا الشكل.

دموع إسماعيل

لفتت دموع النجم الإماراتي المخضرم والمعروف بأخلاقه العالية، إسماعيل مطر، الأنظار بعد نهاية المباراة، إذ رأى البعض أن هذه المباراة كانت وداعية للنجم الإماراتي، فقد ودع الجماهير واعتذر منهم والدموع تملأ عينيه وخرج إلى المنطقة المختلطة للإعلاميين وهو بنفس الحالة التي تدل على مدى حزنه لعدم إسعاد الجماهير الغفيرة التي حضرت.

تنظيم مميز

شهدت المباراة تنظيما مميزا إذ كان الملعب محاطا من قبل شرطة أبوظبي، بالإضافة إلى وجود تنظيم مميز عند بوابات دخول الجماهير، وكذلك الحال مع الإعلاميين.